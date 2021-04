ZUK rozdaje mieszkańcom budki dla jerzyków

Fot. ZUK

75 budek lęgowych dla jerzyków jest do wzięcia. Szczeciński Zakład Usług Komunalnych rozda je mieszkańcom, którzy chcą walczyć z komarami i muchami w sposób naturalny. Ptak ten jest w stanie zjeść dziennie nawet 20 tysięcy owadów.

Jerzyki żyją w koloniach, dlatego będziemy rozdawać budki w zestawach po 5 sztuk - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Krzysztof Matuszak, kierownik Wydziału Lasów Miejskich.



- Jerzyki przylatują do nas na początku maja. Koniec kwietnia to jest idealny czas na powieszenie tych budek - mówił Matuszak.



Budki muszą być jednak powieszone w określonych miejscach - dodał kierownik Wydziału Lasów Miejskich.



- Musimy dostosować się do tego co lubi jerzyk. Budek nie można wieszać na drzewach w ogródkach, trzeba znaleźć jakąś fasadę budynku. Na około 10 metrach powiesić je w takim skupieniu, od strony wschodniej bądź północnej - tłumaczył Krzysztof Matuszak.



By otrzymać budki trzeba zgłosić się do siedziby ZUK-u, decyduje zasada "kto pierwszy ten lepszy". Krzysztof Matuszak dodał, że jeśli akcja spotka się z zainteresowaniem, będzie kontynuowana.