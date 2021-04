Jest praca dla specjalistów branży IT

Ponad 100 programistów zatrudni nowa firma w Szczecinie. PSI Polska wytwarza własne, autorskie oprogramowanie które steruje pracą polskich i zagranicznych firm z wielu dziedzin, takich jak produkcja, logistyka, energetyka czy transport publiczny.

Obsługuje m.in magazyny znanych sieciówek odzieżowych czy księgarń, ale też zautomatyzowaną zajezdnię tramwajową MPK Poznań, a także sieci elektroenergetyczne czy gazowe.Realizujemy projekty zagraniczne wspólnie z naszymi kolegami z innych oddziałów na całym świecie - w Niemczech, ale również w Stanach zjednoczonych czy na Dalekim Wschodzie - mówi Arkadiusz Niemira, Prezes Zarządu PSI.- Już 40 procent naszych przychodów to klienci, których pozyskaliśmy m.in. na rynku polskim. Trzeci rodzaj działań, które prowadzimy w naszym oddziale w Polsce to tutaj powstaje platforma technologiczna, framework, na którym budowane są później produkty koncertu. To serce, ta technologia związana z produktami koncernu, które następnie są sprzedawane, dystrybuowane na całym świecie, powstaje tutaj - powiedział.Do oddziału w Szczecinie potrzeba głównie programistów ze znajomością technologii Java, C#, C++, ale także analityków, konsultantów i kierowników produktu. Rekrutacja do PSI Polska już trwa. Wszystkie oferty pracy można śledzić na stronie internetowej firmy w zakładce kariera.PSI Polska to część międzynarodowej grupy PSI Software AG z siedzibą w Berlinie. Koncern zatrudnia ponad 2 tys. osób na całym świecie, a w Polsce, w biurze PSI w Poznaniu pracuje ponad 300-osobowy zespół.