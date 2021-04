Zajęcie Szczecina przez Armię Czerwoną. "To była grabież"

Wojciech Lizak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zajęcie Szczecina i okolic przez Armię Czerwoną w kwietniu 1945 roku oznaczało dla regionu grabież na wielką skalę - mówią historycy.

27 kwietnia to rocznica pierwszego dnia po zajęciu miasta przez wojska sowieckie. Tylko z Polic do listopada 1946 roku sowieci wywieźli 14 tysięcy wagonów z różnego rodzaju urządzeniami - mówi historyk Wojciech Lizak. - Grabież była programowa i systematyczna, bo już w sytuacji, kiedy wojska sowieckie zbliżały się do granic Rzeszy z 1937 roku to wyszedł rozkaz z Naczelnego Dowództwa Armii Sowieckiej, który mówił, że cały sprzęt ruchomy, który należał do państwa niemieckiego, stanie się własnością Związku Sowieckiego.



Sowieci po zajęciu Szczecina wywieźli do ZSRR maszyny i urządzenia ze stoczni, elektrowni, fabryki papieru w Skolwinie i huty. Tylko z fabryki samochodów Stoewer sowieci zabrali 450 obrabiarek - mówi Paweł Skubisz ze szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. - Demontując z tych terenów wszelkiego rodzaju zakłady przemysłowe poczynając od najdrobniejszych maszyn a kończąc często na całych halach produkcyjnych, które są demontowane i ładowane na pociągi, wywożone na Wschód, tudzież przez port szczeciński, który był okupowany do początku lat 50. przez Armię Czerwoną. Te dobra są wywożone do Związku Sowieckiego.



Ostatnie nabrzeża w szczecińskim porcie Polska uzyskała od sowietów dopiero w 1954 roku, a w Świnoujściu w 1992 roku.