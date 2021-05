Motocykliści pomogli postprzątać parking przy chociwelce [ZDJĘCIA]

Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz

Pół dnia sprzątania - efekt? Kilkanaście metrów sześciennych zebranych śmieci i dwa pełne kontenery. Motocykliści wraz z członkami stargardzkiej Straży Ochrony Przyrody sprzątnęli jeden z parkingów przy "chociwelce", tuż przy skrzyżowaniu z S3.

Od wielu miesięcy słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" informowali o tym, że teren ten stał się dzikim wysypiskiem, ze stertami odpadów budowlanych, opon i częściami samochodowymi.



Starostwo zapowiedziało interwencję, a do akcji włączyli się miłośnicy sportów motorowych - m.in. Krzysztof Dzikowski.



- Ilość tych śmieci była zatrważająca. Dbamy o to miejsce i chcemy, żeby ono było ładne i schludne. Myślę, że w porozumieniu ze starostwem będzie to utrzymane w dobrym stanie - mówił Dzikowski.



Starostwo które podstawiło kontenery ma je wywieźć w najbliższych dniach.