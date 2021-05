Odznaczenia dla bohaterów, którzy walczyli "by nasza Ojczyzna była wolna" [ZDJĘCIA]

Nie robiliśmy tego dla medali a po to, żeby nasza Ojczyzna była wolna - powiedział podczas "Wakacji dla Bohatera" w Międzyzdrojach major Zbigniew Piasecki ps. "Czekolada" - żołnierz AK.

Podczas uroczystości na cześć Weteranów Walk o Niepodległość RP, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył medale „Pro Patria" i „Pro Bono Poloniae".- Mamy zaciągnięty wobec was ogromny dług wdzięczności. Każdego dnia chcemy wam dziękować za wolną Polskę. Bez was nie byłaby ona możliwa. Wy nie tylko przelewaliście krew za wolność, ale również daliście następnym pokoleniom ogromne świadectwo - mówił Kasprzyk.Major Zbigniew Piasecki ps. "Czekolada" powiedział, że długo musiał czekać na wolną Polskę.- Przede wszystkim czuję wzruszenie, że to wszystko jest dla nas, że tak pamiętają. Kiedy dają nam coś z serca, takiego ciepła, którego naprawdę nam było potrzeba. Bo ten okres powojenny to byliśmy zaplutymi karłami, faszystami, bandytami - mówił Piasecki.Szef sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach powiedział, że wciąż są jeszcze środowiska, które posługują się językiem propagandy PRL mówiąc o żołnierzach niezłomnych.- Wśród tych bohaterów są kombatanci Narodowych Sił Zbrojnych. A przecież jeszcze do dzisiaj znajdują się takie szumowiny, bo inaczej nazwać nie można, którzy źle o tym piszą. Mój tato też był żołnierzem Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Zmarł jako bandyta, bo tak wtedy "Wyborcza" o nim napisała. Kilka dni temu pewien portal - nie będę mu robił reklamy - mówił o bandytach z Brygady Świętokrzyskiej - mówił Jach.Organizatorem pobytu weteranów w Międzyzdrojach jest szczecińskie Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera”, które pomaga weteranom od 11 lat.