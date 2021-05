We wtorek, jeżeli warunki pogodowe pozwolą, w Zakładach Chemicznych Police rozpocznie się operacja ustawienia w pionie 96-metrowego propan-propylenu splittera.

Będzie to najwyższe i najważniejsze urządzenie instalacji do produkcji propylenu, czyli plastiku.



Ze wszystkimi urządzeniami propan-propylen splitter będzie miał 100 metrów wysokości.



Urządzenie służy do rozdzielania propylenu i nieprzereagowanego propanu, co ma dać ponad 99-procentowy propylen. Produktem ubocznym jest wodór.



Splitter, który waży prawie 900 ton, będzie podnoszony specjalnym dźwigiem, który przyjechał z Holandii. Dźwig ma wysokość 120 metrów. Gdy ruszy instalacja splittera ma produkować 50 ton polipropylenu na godzinę.