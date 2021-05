Kolizja i blokada na S3/A6 [AKTUALIZACJA]

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Droga ekspresowa S3 częściowo zablokowana. To po zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym, do którego doszło po godzinie 16.

Godz. 18.00

Nadal częściowo zablokowana jest droga S3 w ciągu autostrady A6 na odcinku między węzłem Dąbie a węzłem Kijewo. Na nitce w kierunku Szczecina doszło do kolizji dwóch pojazdów - mówi Ewelina Gryszpan z policji w Szczecinie.



- Według wstępnych informacji, kierujący busem nie zachował należytej odległości od pojazdu go poprzedzającego i próbując uniknąć zderzenia wykonał manewr, uderzając tyłem pojazdu w naczepę ciężarówki. W wyniku tego pojazd obróciło w poprzek. W busie nie znajdowali się pasażerowie. Według wstępnych informacji nikt nie odniósł obrażeń - mówi Gryszpan.



W kierunku Kołbaskowa ruch odbywa się tylko jednym pasem. Przejazd w kierunku Goleniowa bez większych utrudnień.



Godz. 16.00-17.00

Kierowcy nie pokonają odcinka od Węzła Dąbie do Węzła Kijewo. Korek w kierunku centrum Szczecina ma już ponad 5 kilometrów. Policja wyznaczyła objazdy ulicą Tczewską i Goleniowską.



Według wstępnych ustaleń w wyniku zdarzenia poszkodowana jest jedna osoba.