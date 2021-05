TVP Info: Urzędniczka, która usłyszała zarzuty korupcyjne, to była posłanka PO

Zatrzymana za korupcję urzędniczka z Koszalina to była posłanka Platformy Obywatelskiej - informuje TVP Info.

- Usłyszała zarzuty związane z niedopełnieniem obowiązków, a także umożliwianiem innemu pracownikowi tej samej jednostki działania o charakterze korupcyjnym - mówił o sprawie w Radiu Szczecin Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. - Cała sprawa dotyczy preferencyjnego traktowania jednej z firm doradztwa personalnego. To już kolejny etap tej samej sprawy, w ramach której doszło do zatrzymań w marcu. Na pewno sprawa pozostaje rozwojowa.W marcu CBA zatrzymało urzędniczkę i właścicielkę firmy. Obie usłyszały zarzuty korupcyjne w związku z przyspieszoną legalizacją pobytu za łapówki. Właścicielka firmy przyznała się do winy i wyszła na wolność. Urzędniczka nie przyznała się i trafiła do tymczasowego aresztu.