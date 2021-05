Współpraca Radia Szczecin i Uniwersytetu Szczecińskiego ws. kształcenia dziennikarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Uniwersytet Szczeciński - kuźnią dziennikarskich talentów, nasza rozgłośnia - poligonem dla przyszłych reporterów. Radio Szczecin właśnie podpisało umowę z uczelnią o współpracy o kształceniu studentów na kierunku dziennikarskim.

Dzięki temu w naszej redakcji regularnie praktyki odbywać będą wychowankowie Uniwersytetu, a my zyskamy w przyszłości nowych pracowników - wyjaśnia Wojciech Włodarski, prezes Radia Szczecin.



- Mamy mniej osób chętnych do tego, żeby uprawiać ten piękny zawód. Sądzę, że ta współpraca również posłuży temu, że młodzi ludzie uznają, że jest to wartość, że warto się jako dziennikarz realizować i poświęcić swoje życie temu zawodowi - mówi Włodarski.



Także Uniwersytet planuje wykorzystać umiejętności i wiedzę, które studenci zdobędą podczas praktyk w Radiu Szczecin - wyjaśnia prof. Waldemar Tarczyński, rektor uczelni.



- Nasi studenci będą mogli tutaj odbywać praktyki. Nasze studenckie radio, które chcemy uruchomić, będzie mogło pierwsze szlify zdobywać u zawodowców, czyli u dziennikarzy pracujących na co dzień w tym fachu. Zakładam, że również dla Radia Szczecin będzie to swego rodzaju możliwość pozyskania cennych pracowników na przyszłe lata - mówi Tarczyński.



Radio i Uniwersytet będą również organizować wspólne akcje promocyjne i marketingowe.

Dzięki temu w naszej redakcji regularnie praktyki odbywać będą wychowankowie Uniwersytetu, a my zyskamy w przyszłości nowych pracowników - wyjaśnia Wojciech Włodarski, prezes Radia Szczecin. Także Uniwersytet planuje wykorzystać umiejętności i wiedzę, które studenci zdobędą podczas praktyk w Radiu Szczecin - wyjaśnia prof. Waldemar Tarczyński, rektor uczelni. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]