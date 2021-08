Mandaty dla nadmorskich handlowców

W ramach akcji "Lato 2021" w pasie nadmorskim było już ponad 2 tysiące kontroli. źródło: https://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-szczecinie

Ponad 500 mandatów za brak paragonów i brak kas fiskalnych wystawili kontrolerzy skarbówki w punktach handlowych i gastronomicznych m.in. w Mielnie, Sarbinowie, Darłowie i Kołobrzegu.

Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie przypomina, że sprzedawcy mają obowiązek wydawania paragonów przy każdej transakcji. To dowód opłacania podatków, a dla klientów dokument uprawniający do złożenia reklamacji.



- Paragon jest dokumentem, który pozwala nam na reklamację i to nie tylko odzieży; pozwala na reklamację np. kupionej w sklepie zepsutej żywności czy, gdy kupimy obiad w lokalu i okaże się, że się zatruliśmy... To jest podstawa, żeby domagać się od takiego sprzedawcy reklamacji i odszkodowania - podkreśliła.



W ramach akcji "Lato 2021" w pasie nadmorskim było już ponad 2 tysiące kontroli.