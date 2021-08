Jednymi z wyróżnionych będą Gospodynie Wiejskie z Wierzbięcina koło Nowogardu. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Już w niedzielę w Bobolicach k. Koszalina odbędą się ogólnopolskie dożynki "Wdzięczni Polskiej Wsi" pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.

Podczas święta rolników premier m.in. wręczy medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości Kołom Gospodyń Wiejskich; to za pielęgnowanie tradycji oraz przekazywanie ich przyszłym pokoleniom.



Jednymi z wyróżnionych będą Gospodynie Wiejskie z Wierzbięcina koło Nowogardu. Panie są na finiszu przygotowań do dożynek plotąc wieńce z tegorocznych zbóż.



- Jesteśmy zaskoczone, że dostałyśmy takie wyróżnienie. Nasza praca została doceniona, to coś dla nas znaczy - podkreśla Sylwia Garwolińska, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbięcinie.



Ogólnopolskie święto "Wdzięczni Polskiej Wsi", którego inicjatorem jest premier Mateusz Morawiecki odbywa się od 2018 roku.