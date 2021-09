Z huśtawką w Polskę promować region

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Dźwigozaurowa huśtawka rusza w Polskę, by promować nasz region.

Do tej pory była atrakcją festiwalu Pol'and'Rock, a później odwiedziła Promenadę Gwiazd w Międzyzdrojach, gdzie była prawie miesiąc. Teraz, w pierwszy weekend września, rusza na podbój stolicy. Stanie przy pomniku Syreny na Powiślu, gdzie będzie jedną z atrakcji Święta Wisły. Dwa tygodnie później odwiedzi Łódź. Przed Manufakturą będzie uczestniczyć w Festiwalu Światła.



Objazd po kraju ma trwać około dwóch miesięcy. Jeszcze we wrześniu repliki dźwigozaurów zawitają do Rzeszowa, a później pojadą do Poznania i Gdańska.