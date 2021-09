Drążenie tunelu na ostatniej prostej. Co dalej?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

To ostatni odcinek wiercenia. Do przedostania się na wyspę Wolin, "Wyspiarce" zostało niecałe 200 metrów.

Firma budowlana przygotowuje się do odbioru maszyny na powierzchni. To odbędzie

się w nietypowych warunkach.



TBM dziennie drąży od 14 do 18 metrów tunelu. Tempo pracy zwolni za około 150 metrów, gdy zbliży się do komory odbiorczej na wyspie Wolin. Tam przewierci się przez specjalnie przygotowaną betonową kołyskę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że komora, w której znajdzie się "Wyspiarka" będzie wypełniona wodą. Julita Borkowska przyznaje, że ten moment nastąpi już niedługo.



- Planujemy we wrześniu zakończyć drążenie tunelu i rozpocząć wszelkie inne prace związane z wyposażeniem tego tunelu. Idziemy w dobrym kierunku - przyznaje Borkowska z GDDKiA.



Na wyspie Wolin teraz trwa umacnianie podłoża dla dźwigów, które będą demontowały "Wyspiarkę".



- Na tym odcinku, na którym teraz się znajdujemy pozostają tylko i wyłącznie prace wykończeniowe - położenie asfaltu, okładzin na ścianę i montaż instalacji - informuje Piotr Flisiak, dyrektor kontraktu.



Cała inwestycja ma być gotowa pod koniec 2022 roku.