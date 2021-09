Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Świnoujście wprowadziło dla mieszkańców darmowe 30 minut parkowania w płatnej strefie, ale tylko raz w ciągu doby. Wyspiarze nie ukrywają rozczarowania.

Od pierwszego września, posiadacze Karty Wyspiarza mogą korzystać ze świnoujskiej Strefy Płatnego Parkowania za darmo. Darmowy czas odnosi się wyłącznie do 30 minut i to ciągu całej doby. Wielu mieszkańców cieszyło się z takiego rozwiązania, jednak praktyka przyniosła rozczarowanie.



- W urzędzie, w tym czasie nie da się nic załatwić, nie oszukujmy się, to jest troszkę nieporozumienie. Ja się czuję tak, jakby miasto patrzyło bardziej na turystów, niż mieszkańców Świnoujścia. Jak kobiety robimy zakupy, to półtorej godziny. Uważam, że to jest za mało, trzeba ten czas wydłużyć - mówią mieszkańcy Świnoujścia.



Całoroczna płatna strefa w Świnoujściu obowiązuje od początku lipca. Obejmuje centrum miasta i dzielnicę nadmorską.