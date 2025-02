Starosta policki o zwolnieniach w zakładach chemicznych

Około 30 osób zostało w ostatnim czasie zwolnionych z Zakładów Chemicznych Police - przekonywał gość "Rozmowy pod Krawatem", starosta policki Shivan Fate.

Edycja tekstu: Joanna Chajdas

W przestrzeni publicznej funkcjonują inne liczby, mowa o 500 osobach, które przestały pracować w Zakładach Chemicznych w Policach.Gościa Radia Szczecin dopytaliśmy o te różnice w liczbach. Starosta policki przekonywał, że nie można mówić o tylu zwolnieniach. - Wtedy byśmy mieli do czynienia ze zwolnieniem grupowym, a czegoś takiego nie było. Restrukturyzacja oczywiście trwa, nie chciałbym więc wypowiadać się w imieniu zakładów chemicznych. Z tego co wiem, jakieś osoby zakończyły pracę, m.in. przeszły na emeryturę - podkreśla Fate.Pracy w regionie będzie w bród - przekonuje Shivan Fate. Czeka nas rozbudowa portu w Policach, do tego drogowe inwestycje powiatowe i najważniejsze, czyli budowa Zachodniego Obejścia Szczecina, które w przeważającej części przebiegać będzie przez powiat policki.- Powiat policki będzie jednym wielkim placem budowy. W tej kadencji te dwa etapy od Kołbaskowo do Dołuj i z Dołuj do Polic - mają być zrealizowane do połowy 2028 roku. Także tych prace naprawdę jest dużo przed nami - dodaje Fate.Ze starostą rozmawialiśmy także o wakacyjnym wodnym połączeniu na trasie Nowe Warpno - Altwarp - Świnoujście, czy o działalności biura paszportowego w Policach.Całą "Rozmowę pod krawatem" można wysłuchać, ale również obejrzeć - na naszej stronie radiowym Facebooku . Powtórka całości na antenie o północy.Zaproszenie do wtorkowej "Rozmowy pod Krawatem" przyjął Andrzej Przewoda, wieloletni szef Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, który po blisko 18 latach przenosi się do Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.