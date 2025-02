Ogromne zainteresowanie przetargiem na wykonanie Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Zachodnia Obwodnica Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W ciągu kilku najbliższych tygodni powinniśmy poznać oferty na wykonanie poszczególnych odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

- Termin ten jest sukcesywnie przesuwany ze względu na ogromne zainteresowanie tym przetargiem - mówił w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Obecnie spływają do nas pytania ze strony wykonawców do tych postępowań przetargowych, łącznie tych pytań mamy około 900 i cały czas nowe wpływają.



W ocenie Mateusza Grzeszczuka pierwsze prace ziemne przy budowie drogowego zachodniego obejścia Szczecina powinny rozpocząć się już w przyszłym roku. Ich realizacja, jak dodaje, potrwać może od czterech aż do sześciu lat.



- Realizacja odcinka Police - Goleniów potrwa aż do 2032 roku ze względu na konieczność wydrążenia i wyposażenia tunelu. Odcinkami do Polic powinniśmy pojechać już w 20028/2029 roku - dodaje Grzeszczuk.



Wszystkie umowy na realizację poszczególnych odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina powinny zostać podpisane jeszcze w tym roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski