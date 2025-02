Są pieniądze na przebudowę falochronu w porcie w Darłowie

W Urzędzie Morskim w Szczecinie podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji.

- Z portu nie mogłyby korzystać nie tylko statki handlowe, nie tylko te, które w przyszłości będą obsługiwać elektrownie wiatrowe, ale też rybacy, żeglarze... Jest to kluczowa dla nas inwestycja - przyznał.



Urząd Morski pozyskał na ten cel 120 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy.- Jest to bardzo ważny moment, bo w ramach KPO pierwotnie porty na Pomorzu Zachodnim nie były przewidziane. Jesteśmy za tym, żeby również małe porty mogły się rozwijać, abyśmy równomiernie dbali o ten rozwój, co właśnie robimy - podkreślił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.Portowy falochron w jest w bardzo złym stanie technicznym - przyznaje burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Dodaje, że w przypadku jego uszkodzenia przez sztorm, życie w darłowskim porcie całkowicie by zamarło.Zakończenie przebudowy falochronu w porcie Darłowo planowane jest na połowę 2026 roku.