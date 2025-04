Ciężarówka zaparkowała przy pomniku Colleoniego. Miasto reaguje

Podwykonawca nie miał zgody na parkowania TIR-a na szczecińskim placu Lotników - informuje Żegluga Szczecińska, odpowiedzialna za organizację wielkanocnego Jarmarku.

Edycja tekstu: Michał Król

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie przedstawiające ciężarówkę stojącą tuż przy pomniku Colleoniego. Wywołało to burzliwe dyskusje internautów.Pojazd zaparkowała firma stawiająca domki dla wystawców jarmarku - tłumaczy Celina Wołosz z miejskiej spółki Żegluga Szczecińska.- Z naszej strony - jako organizatora jarmarku - absolutnie nie ma zgody na to, aby tam parkować, aby traktować plac Lotników jako bezpłatny parking pod tak duży sprzęt. Nie są to nawierzchnie przystosowane do jakiegoś długofalowego postoju samochodów - mówi Wołosz.Podwykonawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności - zapowiada rzeczniczka.- Policja i straż miejska tutaj już karały mandatami. My ze swojej strony też wyciągniemy konsekwencje, prawdopodobnie zostaną naliczone kary finansowe na przedsiębiorcę. Musimy to jeszcze uzgodnić z naszym działem prawnym - mówi Celina Wołosz z miejskiej spółki Żegluga Szczecińska.Szczeciński Jarmark Wielkanocny rozpocznie się w piątek w południe i potrwa do niedzieli.