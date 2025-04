Skarby z drugiej ręki. Pchli Targ na Prawobrzeżu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Używane zabawki, stroiki wielkanocne, ciasta czy własnoręczna biżuteria. Takie skarby można zakupić na pchlim targu na osiedlu Słonecznym.

Na prawobrzeżu Szczecina mieszkańcy nie tylko sprzedają niepotrzebne już im przedmioty, ale też integrują się ze swoimi sąsiadami.



- Z dziećmi i całą rodziną przyszliśmy i sprzedajemy wszystko, co znaleźliśmy niepotrzebnego w domu, bo to czas na porządki wiosenne, więc akurat świetna okazja. Najfajniejsze jest to, że można z ludźmi porozmawiać w miłym towarzystwie. Do tego dziecko może znaleźć dużo niedrogich zabawek. - Tu wszyscy praktycznie się znają, co roku na każdym takim wydarzeniu się spotykamy, fajna inicjatywa. - Jeden kupuje, drugi sprzedaje... - Wszystko, co tutaj widać na tym stole, to są własne produkty. Wydruki 3D, tworzę autorskie projekty. - Tutaj mamy delikatne stroiczki na stół, wszystko sama robiłam - mówili uczestnicy.



Pchli targ przy ul. Rydla trwa do godziny 14.



Autorka edycji: Joanny Chajdas