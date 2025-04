Paczki od PCK. "Wierzę, że jeszcze żyją ludzie, którzy są dobroduszni" [ZDJĘCIA]

Dary z żywnością trafiły do osób ubogich i w kryzysie bezdomności. Paczki pełne m.in. słodkości przygotował szczeciński oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

- Dziękuję za taki dobry prezent. Mamy kawkę. Pasta z pomidorami. - Żywność. To dobrze, to się wszystko przyda. Słodkości, śmietanka. - Jestem wręcz bardzo zadowolony, można się wykąpać, PCK bardzo dobrze pomaga. - Przy takich układach jak ja mam, ja mam zasiłek stały z tysiąc złotych, no to każda pomoc jest bardzo dobra. - Wierzę, że ludzie jeszcze żyją. Tacy, którzy są dobroduszni. - Co tu więcej powiedzieć, można tylko podziękować - mówili obdarowani.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

To przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Przez dwa dni PCK rozda 40 paczek, pierwsze trafiły już do potrzebujących.Paczki są wydawane w siedzibie placówki w al. Wojska Polskiego 63 do godz. 15. We wtorek od 7 do 15.