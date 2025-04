Polityczna kłótnia o pieniądze na inwestycje w świnoujskim porcie

Port Szczecin Świnoujście nie dostał dofinansowania z KPO - mówi były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.

Edycja tekstu: Michał Król

W ramach konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych porty, ale i przedsiębiorstwa kolejowe, mogły ubiegać się nawet o 50 procent dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) na inwestycje w transport intermodalny. Pieniędzy nie dostał port w Świnoujściu.Gróbarczyk ocenia, że to zaniedbanie obecnego wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki.- Dlaczego spotyka nas taka sytuacja, że w tym wypadku Świnoujście jest wycinane? CUPT znajduje się w obszarze Ministerstwa Infrastruktury. Minister Marchewka ma ogromny udział przecież w tym ministerstwie. Jak się okazuje nie miał żadnego wpływu na to - mówi Gróbarczyk.Tyle że - jak tłumaczy Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - chodzi nie o ZMPSiŚ, a o spółkę OT Port Świnoujście i o jej projekt, który nie otrzymał dofinansowania w konkursie.Sam Port Szczecin-Świnoujście niejednokrotnie korzystał z dofinansowań unijnych i projektów CUPT - tłumaczy Weronika Gocłowska, rzeczniczka zarządu portów.- Rozpoczynamy prace przy projekcie multimodalnym w Szczecinie, a w zeszłym roku zakończyliśmy prace przy dużym projekcie intermodalnym w Świnoujściu. Aplikowanie o kolejny taki sam projekt dla Komisji Europejskiej byłoby bezzasadne, by nam przyznawać w takim wypadku środki - mówi Gocłowska.W konkursie CUPT pozytywnie rozpatrzono wnioski 17 przedsiębiorstw.