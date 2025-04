Pobicie w Nowogardzie. Grupa chuliganów w rękach policji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Siedmiu chuliganów zatrzymanych przez goleniowskich funkcjonariuszy. Chodzi o grupę osób w wieku od 15 do 24 lat, która 17 kwietnia zaatakowała inną grupę młodych osób. Mieli przy sobie niebezpieczne przedmioty.