Osoby w kryzysie bezdomności potrzebują pomocy także latem [ZDJĘCIA]

Osoby w kryzysie bezdomności potrzebują pomocy również latem - mówią ci, którzy tę pomoc organizują.

W Szczecinie można znaleźć różne miejsca, które oferują wsparcie. To m.in. schroniska dla osób bezdomnych Feniks czy Caritas, łaźnia, a także - jadłodzielnie. Mieszkańcy schroniska dla osób bezdomnych Feniks w Policach podkreślają, że wsparcie przydaje się przez cały rok.



- Minęło 4 lata. Nie mieli kogo dać na kuchnię, to z kuchni przyszłam tu. - Jeszcze powalczę o siebie, spróbuję. - Na lato to mniej ludzi, bo to wychodzą. Niektóre wracają, niektórzy nie wracają, jak chcą - mówią podopieczni schroniska.



- Miasto apeluje do mieszkańców, którzy widzą osoby w kryzysie bezdomności o zgłaszanie takich sytuacji, aby można było udzielić jak najlepszej pomocy - mówi rzecznik szczecińskiego magistratu do spraw pomocy społecznej Maciej Homis. - Pomagamy w formie pomocy finansowej, kierujemy choćby po odbiór gorącego posiłku w barze. Latem funkcjonuje łaźnia prowadzona przez PCK. Można powiedzieć, że latem te działania też są bardzo intensywne, nastawione na nieco inne formy wsparcia.



Szczecińskie placówki zapewniające wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności latem to oprócz Schroniska Feniks, obecnie działającego w Policach, także Ogrzewalnia przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, a także Centrum Usług Społecznych, gdzie można uzyskać pomoc finansową.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski