Bezpieczne okulary przeciwsłoneczne to podstawa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Okulary przeciwsłoneczne to nie tylko modny dodatek do letniej stylizacji, ale także ochrona dla naszych oczu. Noszenie okularów z niesprawdzonych miejsc może negatywnie wpływać na wzrok.

Często nie posiadają one odpowiednich filtrów UV, co pozwala szkodliwemu promieniowaniu docierać do oka. Zatem jak wybrać te odpowiednie? Sprawdzała Anna Klimczyk.



Żebyśmy mogli na słońce patrzeć bez uszczerbku na zdrowiu, potrzebujemy odpowiednich okularów. Szczecinianie doskonale o tym wiedzą. - Filtr jest najważniejszy w tej sytuacji, jak jest duże słońce. No i mam zalecone, żeby nosić z filtrem. - Miałam operację oczu, więc tutaj też jest ważne, żeby to słońce jednak nie świeciło w oczy i jednak chronić ten wzrok - mówią mieszkańcy.



O czym należy jeszcze pamiętać wybierając dobre okulary przeciwsłoneczne? O to zapytaliśmy optyka Michała Tokarza. - Filtr UV jest jeden. Jeżeli okulary mają oznaczenie UV400, możemy być pewni, że chronią w pełni przed szkodliwym promieniowaniem UVB, UVC, UVA - tłumaczy Tokarz.



Fakt, że okulary przeciwsłoneczne mają czarne szkła nie zawsze oznacza, że chronią przed szkodliwym działaniem słońca. Dlatego lepiej kupować je u sprawdzonych producentów.



