Szczecińskie fontanny nie mają szczęścia [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Teraz stoją puste i są miejscem na suche liście, puste butelki i śmieci. Mowa o szczecińskich wodotryskach w alei Fontann.

Już w ubiegłym roku przynajmniej jeden z trzech basenów stał pusty. W tym sezonie okazało się, że wszystkie są w tak złym stanie, że woda z nich nie tryśnie. Pomimo prób uruchomienia fontanny będą musiały przejść gruntowną modernizację.



- Wymaga to kompleksowej modernizacji, remontu i do takich prac też się teraz przygotowujemy, bo mówimy tutaj o przebudowie całego tego miejsca i właściwie zagospodarowaniu go na nowo - potwierdza Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu.



Po przebudowie aleja Fontann nie straci swojego charakteru.



- Pomysł jest taki, żeby rzeczywiście nadać temu miejscu nieco inny charakter, oczywiście zostawiając tę jego podstawową funkcję, czyli ten znak rozpoznawalny, jakimi są fontanny. Myślimy o fontannach posadzkowych - zapowiada Łątka.



W Szczecinie nie działa fontanna "labirynt", na placu Tobruckim czy na pl. Orła Białego. Koszt utrzymania miejskich fontann to ponad 900 tys złotych rocznie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna