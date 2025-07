Ponad 170 milionów dofinansowania na tramwaje i remont Szafera

177,5 miliona złotych z funduszy unijnych trafiło do Szczecina na inwestycje w komunikację miejską. Umowa na dofinansowanie właśnie została podpisana.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodatkowe pieniądze trafiły do budżetu miasta na przebudowę torowisk tramwajowych w Szczecinie, czyli na tak zwaną torową rewolucję, a także na przebudowę ulicy Szafera. Część z tych inwestycji jest na ukończeniu.Nadarzyła się okazja i ją wykorzystaliśmy - mówi wiceminister infrastruktury, Arkadiusz Marchewka.- Oczywiście te inwestycje są już na ukończeniu, my widzimy efekt tej ciężkiej pracy, natomiast mamy szansę, żeby można powiedzieć wprost, dużą część tych pieniędzy odzyskać. Tak się właśnie dzieje, dlatego że ten zastrzyk finansowy trafia bezpośrednio do Szczecina i będzie mógł być wykorzystany już na kolejne ważne inwestycje - mówi Marchewka.25 milionów złotych to pieniądze na inwestycję na ulicy Szafera - mówi zastępca prezydenta Szczecina, Michał Przepiera.- To jest tak naprawdę zwrot pieniążków. Za to, co już Państwo widzą, mogą się tramwajem przejechać, czy samochodem. To już jest gotowe i nagle dostajemy tę premię w postaci, tak ją nazwaliśmy tutaj - 25 milionów. Dostaliśmy na torowiska, na przykład zbudujemy drogę rowerom, kupimy autobusy albo, tak jak powiedziałem, wiadukty, ale na pewno coś unijnego lub z KPO - mówi Przepiera.Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.