Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Letnie smaki i zapachy na Jarmarku Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Ruszyła kolejna edycja Jarmarku Szczecińskiego, który od rana odbywa się na Jasnych Błoniach.
Letnia edycja poświęcona jest wsparciu 11-letniej Tosi, zmagającej się z rzadką chorobą genetyczną - informuje mama dziewczynki, Aleksandra Wołoszyn.

- Zespół Turnera to jest choroba genetyczna. Objawia się głównie niskim wzrostem. Musi przyjmować codziennie zastrzyki z hormonów wzrostu, po to, żeby rosła. Jest pod opieką też wielu innych poradni, ponieważ występują tutaj różne choroby towarzyszące - dodaje Wołoszyn.

Na jarmarku swoją żywność regionalną czy też produkty rękodzielnicze oferuje osiemdziesięciu wystawców z kraju i zagranicy. Różnorodność jest naprawdę duża – podkreślają sami wystawcy.

- To co w tej chwili mamy w ofercie to jest miód rzepakowy, faceliowy, gryczany, akacjowy i lipowy. Mamy dwa produkty tradycyjne oraz miód pitny cedyński. - Jestem tu z moimi rzeczami, które tworzę na szydełku. Ze sznurka bawełnianego szczecińskiej marki. Tworzę torebki, kosze dekoracyjne i mnóstwo gadżetów - mówią wystawcy.

Jarmarczne kramy będzie można odwiedzać do niedzieli, wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorzy gwarantują powrót z pełnym żołądkiem, uśmiechem i wypchanymi po brzegi torbami.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Letnia edycja poświęcona jest wsparciu 11-letniej Tosi, zmagającej się z rzadką chorobą genetyczną - informuje mama dziewczynki, Aleksandra Wołoszyn.
Relacja Antoniego Stefańskiego
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu "Tematy i Muzyka"
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz 1 komentarz

Pajda chleba ze smalcem za 100zł? Paragony grozy?

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmiertelny atak nożownika w Policach
    (od 03 sierpnia oglądane 11158 razy)
  2. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na DK10
    (od 03 sierpnia oglądane 8595 razy)
  3. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7455 razy)
  4. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5558 razy)
  5. Taksówkarze: kierowcy Ubera i Bolta blokują nam postoje
    (od 03 sierpnia oglądane 4786 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Letnie smaki i zapachy na Jarmarku Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Głowa jest jak arbuz, nie rozbij jej na hulajnodze" [WIDEO]
Częściowa nocna prohibicja w Szczecinie. Pierwsze komentarze mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
Szczecinianka miała w domu blisko ćwierć kilograma narkotyków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty