Letnie smaki i zapachy na Jarmarku Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ruszyła kolejna edycja Jarmarku Szczecińskiego, który od rana odbywa się na Jasnych Błoniach.

Letnia edycja poświęcona jest wsparciu 11-letniej Tosi, zmagającej się z rzadką chorobą genetyczną - informuje mama dziewczynki, Aleksandra Wołoszyn.



- Zespół Turnera to jest choroba genetyczna. Objawia się głównie niskim wzrostem. Musi przyjmować codziennie zastrzyki z hormonów wzrostu, po to, żeby rosła. Jest pod opieką też wielu innych poradni, ponieważ występują tutaj różne choroby towarzyszące - dodaje Wołoszyn.



Na jarmarku swoją żywność regionalną czy też produkty rękodzielnicze oferuje osiemdziesięciu wystawców z kraju i zagranicy. Różnorodność jest naprawdę duża – podkreślają sami wystawcy.



- To co w tej chwili mamy w ofercie to jest miód rzepakowy, faceliowy, gryczany, akacjowy i lipowy. Mamy dwa produkty tradycyjne oraz miód pitny cedyński. - Jestem tu z moimi rzeczami, które tworzę na szydełku. Ze sznurka bawełnianego szczecińskiej marki. Tworzę torebki, kosze dekoracyjne i mnóstwo gadżetów - mówią wystawcy.



Jarmarczne kramy będzie można odwiedzać do niedzieli, wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorzy gwarantują powrót z pełnym żołądkiem, uśmiechem i wypchanymi po brzegi torbami.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

