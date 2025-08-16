Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem

Sprzeczka doprowadziła do śmierci jednego z jej uczestników. Do zdarzenia doszło w piątek nad ranem, w okolicach deptaku Bogusława w Szczecinie.

- Zdarzenie miało podłoże takiej sprzeczki pomiędzy kilkoma osobami. Najważniejsze jest to, że w tej sprawie szczecińscy policjanci zatrzymali pięć osób, które mają z tym związek - mówi Gembala.





Osoby zatrzymane to czterech Polaków i Gruzin. Jak informuje policja, do awantury nie doszło na tle narodowościowym.

Edycja tekstu: Michał Król

Jedna osoba została ugodzona nożem i zmarła, a druga została ranna - mówi nadkomisarz Anna Gembala, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.Trwają czynności w sprawie, które nadzoruje szczecińska Prokuratura Rejonowa.