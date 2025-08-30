Kurierzy przewożący nielegalnych imigrantów zatrzymani na granicy

Dwóch kurierów przewożących trzech nielegalnych migrantów zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej ze Szczecina. Do ujęcia doszło w okolicy polsko-niemieckiego przejścia granicznego Buk-Blankensee.

Zatrzymania dokonano w trakcie kontroli drogowej - kurierami przewożącymi migrantów okazali się 56-letni Polak i 54-letnią Białorusinka, których doprowadzono do Placówki Straży Granicznej w Szczecinie.W trakcie kontroli drogowej dwóch cudzoziemców zbiegło jedank w kierunku Niemiec. Trzeci z nich, obywatel Afganistanu, został zatrzymany. O zdarzeniu tym powiadomiono już stronę niemiecką.