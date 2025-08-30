Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Kurierzy przewożący nielegalnych imigrantów zatrzymani na granicy

Region Adam Wosik

Fot. X/Straż Graniczna
Fot. X/Straż Graniczna
Dwóch kurierów przewożących trzech nielegalnych migrantów zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej ze Szczecina. Do ujęcia doszło w okolicy polsko-niemieckiego przejścia granicznego Buk-Blankensee.
Zatrzymania dokonano w trakcie kontroli drogowej - kurierami przewożącymi migrantów okazali się 56-letni Polak i 54-letnią Białorusinka, których doprowadzono do Placówki Straży Granicznej w Szczecinie.

W trakcie kontroli drogowej dwóch cudzoziemców zbiegło jedank w kierunku Niemiec. Trzeci z nich, obywatel Afganistanu, został zatrzymany. O zdarzeniu tym powiadomiono już stronę niemiecką.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od 27 sierpnia oglądane 7581 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5859 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od 26 sierpnia oglądane 4511 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od 26 sierpnia oglądane 4383 razy)
  5. Pożar w Szczecinie, jedna osoba poszkodowana [AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 3288 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Koronacja Bolesława Chrobrego wieczorem w Jasienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sportowa zabawa dla młodych pod okiem mistrza - Lisek i Przyjaciele na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Street View Art Meeting - oficjalne otwarcie we Freedom Galery. A w sobotę: Trasa Zamkowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Widowiskowe rozpoczęcie Rajdu Baja Poland [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kołobrzeg. Sztandar dla 12. Pułku Logistycznego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spacer edukacyjny nad Jeziorem Dąbie. "Ptaki" Paula Robiena [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty