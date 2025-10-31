Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Procesja ze świętymi przeszła ulicami Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Wierni Kościoła Katolickiego przeszli w procesji ze świętymi ulicami Szczecina.
To tradycyjne wydarzenie odbywające się w wieczór poprzedzający dzień Wszystkich Świętych.

- Jestem z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Wspominamy wszystkich świętych, nie tylko tych, którzy zostali ogłoszeni przez Kościół świętymi. - To jest po prostu takie świętowanie kogoś, kogo mamy w głowie, za kim tęsknimy i kto jest, miejmy nadzieję na górze. - Nie obchodzimy pogańskich świąt. Zależy nam na tym, żeby kultywować tradycję chrześcijańską - mówili uczestnicy procesji.

- Idziemy w procesji z relikwiami - mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk. - To jest procesja, która jest modlitwą przez wstawiennictwo wszystkich świętych. Ja zawsze doświadczam ich obecności i mam nadzieję także, że nasze intencje, które tutaj niesiemy, będą wysłuchane.

Procesja zakończyła się Mszą Świętą w szczecińskiej katedrze.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
październik 2025
