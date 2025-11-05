Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kołobrzeg inwestuje w poprawiający bezpieczeństwo pieszych system SafePass

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
SafePass to specjalne światła ostrzegające kierowców przed pieszym, który zbliża się do krawędzi jezdni. Dwa pierwsze funkcjonują na ulicach Kołobrzegu od blisko roku.
Pamela Kiljan z miejscowej policji mówi, że w obu lokalizacjach w 2025 roku nastąpiła poprawa bezpieczeństwa.

- Na odcinkach ulic Kupieckiej i Młyńskiej, gdzie zamontowano urządzenia typu safepass, odnotowaliśmy tylko jedno zdarzenie drogowe. To pokazuje, że miejsca te są obecnie względnie bezpieczne - mówi Kiljan.

Skoro rozwiązanie się sprawdza, miasto wyznaczyło dwa kolejne przejścia, które zyskają SafePassy. Rzecznik miejscowego ratusza Michał Kujaczyński mówi, że prace w obu lokalizacjach już się rozpoczęły.

- To ulica 6. Dywizji, bardzo uczęszczana wlotowa jednia do miasta. Drugi SafePass przy ulicy Koszalińskiej, również bardzo mocno obłożona ruchem ulica, na której jest sporo wypadków - mówi Kujaczyński.

Prace obejmują również doświetlenie obu przejść. Koszt całego zadania to 370 tysięcy złotych, a prace powinny zakończyć się w ciągu dwóch tygodni.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

