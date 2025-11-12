"Piastów Chill Garden", czyli reset dla studenta [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Scena, stoliki, leżaki i hamaki pojawią się przy kampusie uniwersyteckim przy al. Piastów w Szczecinie. Całość będzie nosić nazwę "Piastów Chill Garden".

Strefa relaksu dla studentów i mieszkańców obejmie 800 metrów kwadratowych. Powstaje w ramach zwycięskiego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Na terenie przy dawnych koszarach trwają intensywne prace budowlane.



- Właśnie przy tym budynku z bezpośrednim wyjściem z nowej siedziby samorządu studenckiego: "Piastów Chill Garden" - piękny ogród z amfiteatrem, gdzie nasi studenci będą mogli resetować się - jak oni to mówią - między zajęciami i złapać troszkę oddechu - mówi dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Ewelina Cała-Wacinkiewicz.



Koszt prac to ponad milion złotych. "Piastów Chill Garden" ma być gotowy do końca listopada.



Edycja tekstu: Jacek Rujna