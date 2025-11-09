Nowa infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa w Bornem Sulinowie

Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w Bornem Sulinowie z nowym sprzętem. Dzięki dwóm radom osiedla kupiono osiem leżaków oraz trzy stojaki rowerowe.

Leżaki ustawiono na plaży miejskiej Marina i plaży miejskiej przy ul. Nadbrzeżnej. Z kolei stojaki rowerowe zamontowano na plaży przy ul. Nadbrzeżnej i na plaży Słonecznej.

Koszt zakupu to ponad 17 tysięcy złotych.



W tym roku - również z inicjatywy rad osiedli - przy Centrum Kultury i Rekreacji powstała stacja naprawy rowerów oraz ławka solarna umożliwiająca m.in. ładowanie urządzeń mobilnych.



