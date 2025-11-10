W niedzielę zmarła Ewa Rossa-Gowor - znakomita śpiewaczka operowa, wieloletnia solistka Opery na Zamku w Szczecinie.
Na scenie debiutowała w 1973 roku i przez kolejne lata kreowała niezapomniane role w operach Pucciniego, Verdiego, Moniuszki i Straussa. Laureatka Bursztynowego Pierścienia, nazywana primadonną szczecińskiej sceny, na zawsze pozostanie w pamięci miłośników opery.
Ewa Rossa-Gowor miała 72 lata.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
