Leszek Herman
Zmarła Ewa Rossa-Gowor

Region Antoni Stefański

Fot. pixabay.com / DUOTONE_ (CC0 domena publiczna)
W niedzielę zmarła Ewa Rossa-Gowor - znakomita śpiewaczka operowa, wieloletnia solistka Opery na Zamku w Szczecinie.
Na scenie debiutowała w 1973 roku i przez kolejne lata kreowała niezapomniane role w operach Pucciniego, Verdiego, Moniuszki i Straussa. Laureatka Bursztynowego Pierścienia, nazywana primadonną szczecińskiej sceny, na zawsze pozostanie w pamięci miłośników opery.

Ewa Rossa-Gowor miała 72 lata.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

