Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Jak radzić sobie z jesienną chandrą? - podpowiadamy

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Listopad - jedni kochają go za spokój, inni przeklinają za szarość. Jak mówią specjaliści "to czas refleksji i ładowania baterii". Szczecinianie, gdy za oknem szaro, blasku szukają pod kocem. Gdy pogoda dopisze to stawiają na aktywność fizyczną.
- Niestety wakacje minęły i skończyło się. Jest to czas, gdzie się więcej siedzi w domu i jest mi bardzo dobrze. Kocyk, herbatka. - Więcej spacerować, więcej aktywności. - Jest okazja zrobić to, na co było szkoda czasu latem. - Świeczki sobie zapalić, żeby się nie dołować i przetrwać ten czas. - Jest mi to obojętne, jaki jest miesiąc. Każdy dzień to jest podarunek, że żyję. - Po prostu carpe diem - mówią szczecinianie.

- Jesienna chandra to wbrew przekonaniom bardzo pozytywny czas. To czas zatrzymania dla samego siebie - mówi doktor Ryszard Kamiński, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. - Może poczytać książkę, może pobyć w domu, może popatrzeć na płonący kominek. Czas chandry i jesieni jest czasem zatrzymania tej późnej jesieni. Czyli paradoksalnie może być to dla nas samych najbardziej czas owocny po to, żeby móc od wiosny znowuż ciężko pracować na rzecz też i innych.

Jesienna chandra to w dużej mierze efekt krótszych dni. Mniej światła to mniej serotoniny, więc częściej mamy ochotę na lenistwo i słodkości.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Szczecinianie, gdy za oknem szaro, blasku szukają pod kocem. Gdy pogoda dopisze to stawiają na aktywność fizyczną.
- Jesienna chandra to wbrew przekonaniom bardzo pozytywny czas. To czas zatrzymania dla samego siebie - mówi doktor Ryszard Kamiński, psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12566 razy)
  2. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5124 razy)
  3. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4783 razy)
  4. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 4304 razy)
  5. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2745 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie Dźwięki Niepodległości. "Trzeba się przyłożyć, a serce bije po polsku..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]
Jakie są twarze kobiety? Odpowiedź w Zajezdni Sztuki w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzypokoleniowe tańce (towarzyskie) w hali sportowej SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty