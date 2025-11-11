Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Sedinum | Leszek Herman

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Region Julia Nowicka

Szczeciński Marsz Niepodległości w roku 2018. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Pokaz sprzętu wojskowego, koncerty muzyczne i uroczysty apel. Na szczecińskich Wałach Chrobrego odbędą się wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Oficjalne obchody świętowania niepodległej Polski rozpoczęte [ZDJĘCIA]

Oficjalne obchody świętowania niepodległej Polski rozpoczęte [ZDJĘCIA]

Duże utrudnienia w ruchu dla kierowców
107 lat temu Polska odzyskała niepodległość
Rozpoczną się o godzinie 11 ceremoniałem wojskowym. Następnie szczecinianie będą mogli wysłuchać koncertu zespołu trębaczy.

Uroczystości zakończą się mszą świętą w intencji Ojczyzny o godzinie 18 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła.

Całe Pomorze Zachodnie przyłącza się do świętowania niepodległej Polski. W regionie odbędą się uroczyste apele, ale i masa koncertów.

Świnoujście zamierza świętować w iście wojskowym stylu. Na Polanie piknikowej basenu północnego będzie konna kawaleria, grochówka, ognisko z kiełbaskami i prezentacja sprzętu wojskowego. Odbędzie się również tradycyjna goleniowska mila - czyli bieg na niecałe dwa kilometry, w którym co roku biorą udział setki biegaczy.

W Kołobrzegu odbędzie się koncert "Dumka na dwa głosy i orkiestrę". Podczas którego usłyszymy wyjątkowe aranżacje utworów polskiej muzyki rozrywkowej, filmowej i patriotycznej. Również w Kołobrzegu morsy skorzystają z niepogody i w biało-czerwonych barwach wskoczą do morza.

Edycja tekstu: Michał Król

