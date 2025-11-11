Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Policja przejęła blisko 1,5 kg środków odurzających i psychotropowych

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Przejęto blisko 1,5 kilograma narkotyków i zatrzymano trzy osoby - to w ramach działań szczecińskich policjantów.
Funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających. W jego domu znaleziono różne substancje, w tym amfetaminę, marihuanę oraz wyroby z konopi. Zabezpieczono też gotówkę, wagę elektroniczną, zgrzewarkę oraz telefony komórkowe. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Klika dni później kryminalni ze Śródmieścia wraz z wywiadowcami zatrzymali kolejne dwie osoby. W ich mieszkaniach zabezpieczono ponad kilogram narkotyków i substancji psychotropowych. Mężczyźni również usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu.

Dalsze postępowanie w obu sprawach prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

