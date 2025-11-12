Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Jesienno-zimowa aktywność lotniska w Goleniowie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mimo rozpoczętych prac budowlanych na lotnisku w Goleniowie wszystkie loty odbywają się zgodnie z planem. W zimowym rozkładzie jest sześć połączeń.
Można latać do Warszawy, Oslo, Dublina, Liverpoolu i Londynu oraz czarterowo do Sharm El-Sheikh w Egipcie.

Letni rozkład, od 29 marca, zostanie uzupełniony o połączenia do Bergen i Krakowa oraz czarterowe loty do Antalyi w Turcji i na grecką Kretę.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

