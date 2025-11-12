Jesienno-zimowa aktywność lotniska w Goleniowie

Mimo rozpoczętych prac budowlanych na lotnisku w Goleniowie wszystkie loty odbywają się zgodnie z planem. W zimowym rozkładzie jest sześć połączeń.
Można latać do Warszawy, Oslo, Dublina, Liverpoolu i Londynu oraz czarterowo do Sharm El-Sheikh w Egipcie.
Letni rozkład, od 29 marca, zostanie uzupełniony o połączenia do Bergen i Krakowa oraz czarterowe loty do Antalyi w Turcji i na grecką Kretę.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
