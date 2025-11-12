Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Co Kołobrzeg zrobi z nowymi terenami?

Region Przemysław Polanin

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Co Kołobrzeg zrobi z terenami, jakie uzyskał po powiększeniu granic miasta? Nasz reporter sprawdził, co wydarzyło się przez 11 miesięcy od przejęcia ponad 120 hektarów od sąsiedniej gminy.
Kołobrzeg oficjalnie powiększył się 1 stycznia 2025 roku, gdy przejął teren sołectwa Korzyścienko. Od początku władze miasta zapewniały, że w tym miejscu stworzą strefę ekonomiczną.

Kinga Stankiewicz, kierownik Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości mówi, że konieczne jest uchwalenie planu zagospodarowania tego terenu.

- Teren ten będzie przeznaczony pod lokalizację obiektów produkcyjnych, magazynowych, składowych i usługowych - powiedziała.

Ewa Pełechata wiceprezydent Kołobrzegu mówi, że miasto otrzymało propozycję od jednej z firm, która w Korzyścienku chciałaby stworzyć farmę fotowoltaiczną, natomiast miasto zrezygnowało z tej opcji.

- Tu chcielibyśmy stworzyć zaplecze dla potencjalnych nowych miejsc pracy, dla tego bezpieczeństwa energetycznego - zaznaczyła.

Obecnie Kołobrzeg prowadzi rozmowy z jedną ze spółek inwestujących w morską energetykę wiatrową. Żadne wiążące umowy nie zostały jednak jeszcze podpisane.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]
Relacja Przemysława Polanina z programu "Tematy i Muzyka"[Radio Szczecin]

