Co Kołobrzeg zrobi z nowymi terenami?

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Co Kołobrzeg zrobi z terenami, jakie uzyskał po powiększeniu granic miasta? Nasz reporter sprawdził, co wydarzyło się przez 11 miesięcy od przejęcia ponad 120 hektarów od sąsiedniej gminy.

Kołobrzeg oficjalnie powiększył się 1 stycznia 2025 roku, gdy przejął teren sołectwa Korzyścienko. Od początku władze miasta zapewniały, że w tym miejscu stworzą strefę ekonomiczną.



Kinga Stankiewicz, kierownik Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości mówi, że konieczne jest uchwalenie planu zagospodarowania tego terenu.



- Teren ten będzie przeznaczony pod lokalizację obiektów produkcyjnych, magazynowych, składowych i usługowych - powiedziała.



Ewa Pełechata wiceprezydent Kołobrzegu mówi, że miasto otrzymało propozycję od jednej z firm, która w Korzyścienku chciałaby stworzyć farmę fotowoltaiczną, natomiast miasto zrezygnowało z tej opcji.



- Tu chcielibyśmy stworzyć zaplecze dla potencjalnych nowych miejsc pracy, dla tego bezpieczeństwa energetycznego - zaznaczyła.



Obecnie Kołobrzeg prowadzi rozmowy z jedną ze spółek inwestujących w morską energetykę wiatrową. Żadne wiążące umowy nie zostały jednak jeszcze podpisane.



Edycja tekstu: Jacek Rujna