Fajerwerki w Sylwestra? - mieszkańcy Świnoujścia zdecydują

Region Joanna Maraszek

Fot. pixabay.com / nguyentuanhung (CC0 domena publiczna)
Samorząd Świnoujścia rozpoczął konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie sylwestrowej nocy. A konkretnie tego, czy w czasie miejskich obchodów Sylwestra ma się odbyć pokaz sztucznych ogni.
O tym, czy sztuczne ognie w tym roku zagoszczą na scenie miejskiego Sylwestra, zdecydują sami mieszkańcy Świnoujścia. Opinie są zróżnicowane. - Na pewno inne (niż fajerwerki), jakieś lasery, takie, które nie szkodzą dzieciom i zwierzętom. - Dla mnie bardzo dobrze, jeśli na plaży będą na przykład fajerwerki i duża grupa osób będzie patrzyła na to. - Lasery, bo mam dwa pieski, mają straszną panikę.

- Wyspiarze na ten temat mogą wypowiedzieć się na stronie miasta w specjalnie przygotowanej do tego ankiecie - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.

- Sam pokaz fajerwerków generalnie - jak się zdaje - nie jest problemem. Problemem jest ten czas poprzedzający nadejście nowego roku, kiedy wiele osób strzela z fajerwerków.

Konsultacje zakończą się 28 listopada. Poza ankietą odbędą się spotkania z mieszkańcami.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".
Relacja Joanny Maraszek

