Fajerwerki w Sylwestra? - mieszkańcy Świnoujścia zdecydują

Edycja tekstu: Kamila Kozioł O tym, czy sztuczne ognie w tym roku zagoszczą na scenie miejskiego Sylwestra, zdecydują sami mieszkańcy Świnoujścia. Opinie są zróżnicowane. - Na pewno inne (niż fajerwerki), jakieś lasery, takie, które nie szkodzą dzieciom i zwierzętom. - Dla mnie bardzo dobrze, jeśli na plaży będą na przykład fajerwerki i duża grupa osób będzie patrzyła na to. - Lasery, bo mam dwa pieski, mają straszną panikę.- Wyspiarze na ten temat mogą wypowiedzieć się na stronie miasta w specjalnie przygotowanej do tego ankiecie - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.- Sam pokaz fajerwerków generalnie - jak się zdaje - nie jest problemem. Problemem jest ten czas poprzedzający nadejście nowego roku, kiedy wiele osób strzela z fajerwerków.Konsultacje zakończą się 28 listopada. Poza ankietą odbędą się spotkania z mieszkańcami.