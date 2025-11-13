Badanie poziomu cukru, pomiar ciśnienia, analiza składu ciała albo mobilne badanie EKG - m.in. z tego będą mogli skorzystać w piątek wszyscy chętni.
Pracownicy poradni diabetologicznej szczecińskiego Szpitala Wojewódzkiego organizują dzień z profilaktyką w ramach Światowego Dnia Cukrzycy - mówi rzecznik placówki Tomasz Owsik-Kozłowski.
- Będziemy rozdawali materiały edukacyjne, będzie można odebrać dzienniczki cukrzycowe, ale oprócz tego będzie można także uzyskać nowy wstrzykiwacz, czy wymienić uszkodzony glukometr na sprawne, nowe urządzenie - mówi Owsik-Kozłowski.
Na miejscu będzie też podolog. Będzie można uzyskać informacje i porady dotyczące stopy cukrzycowej.
- Mamy w planach także niewielkie domowe szkolenie, "Zdrowe śniadanie", podczas którego podzielimy się wiedzą, jak należy bilansować odpowiedzialny, poranny posiłek, aby sprzyjał on naszemu zdrowiu i pomógł nam uniknąć cukrzycy w przyszłości - mówi rzecznik placówki.
Aby skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów, nie trzeba być pacjentem Szpitala Wojewódzkiego. Akcja odbędzie się w piątek w godzinach 9:00 - 12:30 w poradni diabetologicznej przy ul. Broniewskiego 2.
- Będziemy rozdawali materiały edukacyjne, będzie można odebrać dzienniczki cukrzycowe, ale oprócz tego będzie można także uzyskać nowy wstrzykiwacz, czy wymienić uszkodzony glukometr na sprawne, nowe urządzenie - mówi Owsik-Kozłowski.
Na miejscu będzie też podolog. Będzie można uzyskać informacje i porady dotyczące stopy cukrzycowej.
- Mamy w planach także niewielkie domowe szkolenie, "Zdrowe śniadanie", podczas którego podzielimy się wiedzą, jak należy bilansować odpowiedzialny, poranny posiłek, aby sprzyjał on naszemu zdrowiu i pomógł nam uniknąć cukrzycy w przyszłości - mówi rzecznik placówki.
Aby skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów, nie trzeba być pacjentem Szpitala Wojewódzkiego. Akcja odbędzie się w piątek w godzinach 9:00 - 12:30 w poradni diabetologicznej przy ul. Broniewskiego 2.
Edycja tekstu: Michał Król
Pracownicy poradni diabetologicznej szczecińskiego szpitala wojewódzkiego organizują dzień z profilaktyką w ramach Światowego Dnia Cukrzycy - mówi rzecznik placówki Tomasz Owsik-Kozłowski.