Wycieczki Szlakiem Gryfitów: są darmowe i bez zapisów

Zakamarki Szczecina związane z dynastią Gryfitów będzie można poznać podczas spacerów Szlakiem Gryfitów. Sześć takich wycieczek odbędzie się jeszcze w tym roku - pierwsza zaplanowana jest na sobotę.

Edycja tekstu: Michał Król

Mieszkańców śladami pomorskiej dynastii poprowadzi przewodnik Tomasz Wieczorek. Uczestnicy spaceru będą mogli otrzymać Paszport Szlaku Gryfitów z miejscem na zbieranie pieczęci z odwiedzanych miejsc. Dzięki nim można ubiegać się o odznakę turystyczną szlaku i bezpłatny przewodnik.Sobotni spacer przybliży postać protoplasty rodu, Warcisława I, będzie też można dowiedzieć się, gdzie najprawdopodobniej znajdowała się pierwsza w Szczecinie siedziba książęca.Zbiórka zaplanowana jest na godz. 11 na dużym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich przy wieży zegarowej.Udział w wycieczkach jest bezpłatny, nie trzeba się też zapisywać.