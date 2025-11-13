Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Wycieczki Szlakiem Gryfitów: są darmowe i bez zapisów

Region Elżbieta Bielecka

Mat. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Mat. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Zakamarki Szczecina związane z dynastią Gryfitów będzie można poznać podczas spacerów Szlakiem Gryfitów. Sześć takich wycieczek odbędzie się jeszcze w tym roku - pierwsza zaplanowana jest na sobotę.
Mieszkańców śladami pomorskiej dynastii poprowadzi przewodnik Tomasz Wieczorek. Uczestnicy spaceru będą mogli otrzymać Paszport Szlaku Gryfitów z miejscem na zbieranie pieczęci z odwiedzanych miejsc. Dzięki nim można ubiegać się o odznakę turystyczną szlaku i bezpłatny przewodnik.

Sobotni spacer przybliży postać protoplasty rodu, Warcisława I, będzie też można dowiedzieć się, gdzie najprawdopodobniej znajdowała się pierwsza w Szczecinie siedziba książęca.
Zbiórka zaplanowana jest na godz. 11 na dużym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich przy wieży zegarowej.

Udział w wycieczkach jest bezpłatny, nie trzeba się też zapisywać.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od 10 listopada oglądane 17262 razy)
  2. Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]
    (od przedwczoraj oglądane 3515 razy)
  3. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od 09 listopada oglądane 3253 razy)
  4. Objawy raka. Jakie sygnały powinny zaniepokoić?
    (od przedwczoraj oglądane 3244 razy)
  5. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od 08 listopada oglądane 3016 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Inauguracja "Urban Lab Szczecin - Miasto dla Młodych" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niechlubna sława oficyny przy Krzywoustego 19. Śmieci, smród, szczury... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Leonard Rozenberg
Nocny policyjny pościg za pijanym kierowcą [WIDEO]
Walka z kornikiem drukarzem na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bałagan przy placu Kościuszki - magistrat ma zrobić porządek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty