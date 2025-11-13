Inauguracja "Urban Lab Szczecin - Miasto dla Młodych" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Chcą, by młodzi ludzie mieli realny wpływ na rozwój Szczecina - od pomysłów po ich wdrożenie. Na mapie miasta pojawiło się nowe miejsce "Urban Lab Szczecin - Miasto dla Młodych".

- To jest miejsce, w którym będziemy się zastanawiać, jakie są potrzeby miasta, jakie są potrzeby mieszkańców Szczecina. Można u nas organizować swoje własne wydarzenia. Jak mamy jakieś ciekawe pomysły, to jak najbardziej jest możliwość, żeby w przyszłym roku na przykład to zrealizować. I prawdopodobnie będziemy zmieniać w kolejnych latach to, co działa, to co nie działa. - Po to, żeby te osoby, które są młode, czuły się z miastem związane, żeby czuły, że są w mieście słuchane. My mamy być właśnie taką instytucją łączącą zwykłych mieszkańców z urzędem, ze środowiskiem naukowym, ze środowiskiem biznesowym, ze środowiskiem też artystycznym - mówili.





To laboratorium z siedzibą w Technoparku Pomerania, gdzie odbywać się będą m.in. warsztaty i dyskusje "przy kawie" o tym co można zmienić i poprawić w Szczecinie.Chcemy, by młodzi ludzie mieli szanse na rozwijanie swoich pomysłów - mówią Marcin Chruśliński i Monika Żelichowska-Górska z Urban Lab Szczecin.Projekt realizuje Gmina Miasto Szczecin i współfinansuje go Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich 2021–2027 oraz budżet państwa.