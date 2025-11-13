Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

IPN podpisał umowę o współpracy z 15. Lubuską Brygadą Obrony Terytorialnej

Region Polska Agencja Prasowa

Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński i dowódca 15. LBOT płk Leszek Giergielewicz podpisali w czwartek w Szczecinie umowę o współpracy. Instytut Pamięci Narodowej i żołnierze WOT mają wspólnie organizować wydarzenia patriotyczne i szkolenia.
Główna siedziba 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej znajduje się w Skwierzynie, a północna cześć woj. lubuskiego objęta jest działaniami szczecińskiego IPN, więc podjęto inicjatywę sformalizowania współpracy. Umowę podpisano w czwartek w Szczecinie.

Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński tłumaczył, że umowy te wynikają z ogólnego porozumienia podpisanego między dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej a prezesem IPN, które dotyczy propagowania postaw patriotycznych i przygotowania proobronnego pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.

- Wojsko jest nośnikiem wartości patriotycznych. Uważamy, że możemy połączyć siły – podkreślił.

Męciński zapowiedział organizowanie spacerów historycznych i zajęć edukacyjnych dla żołnierzy WOT dotyczących najnowszej historii Polski.

Dowódca 15. LBOT płk Leszek Giergielewicz przypomniał, że w październiku b. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył dowódcy mu decyzję potwierdzającą, iż ta formacja przejmuje tradycję Batalionów Chłopskich.

- To nie jest tylko pismo, to jest również nasze zobowiązanie. Chcemy, żeby w woj. lubuskim te tradycje były rozwijane – powiedział płk Giergielewicz.

Podkreślił, że 15. LBOT zwróciła się już do IPN w Szczecinie z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu śladów historii Batalionów Chłopskich na terenie woj. lubuskiego.

- Postaramy się pomóc w odnalezieniu grobów żołnierzy BCh, by 15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej mogła objąć te miejsca opieką – potwierdził Męciński.

Dyrektor zapowiedział, że wiosną 2026 r. w Międzyrzeczu planowana jest uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego Obwód Wojskowy "Maria", czyli żołnierzy, którzy od 1945 r. walczyli z narzuconą komunistycznej władzą.

Prezes szczecińskiego oddziału IPN zwrócił też uwagę, że wojsko, w tym WOT, organizuje szkolenia dla urzędników, np. kursy samoobrony.

- W najbliższym czasie zaplanowane jest szkolenie nt. obrony przy ataku dronów – przekazał Męciński.

Sygnatariusze porozumienia zaznaczyli, że przedsięwzięcia IPN i 15. LBOT mogą organizowane wspólnie z 14. Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej, z którą Instytut Pamięci Narodowej nawiązał formalną współpracę już w styczniu 2024 r.

15. LBOT powstała w 2024 r., dopełniając proces formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Docelowo dowództwo ma mieć siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim. W skład Brygady wchodzą dwa bataliony lekkiej piechoty zlokalizowane w Skwierzynie oraz Krośnie Odrzańskim. Od 8 października 2025 r. patronem Brygady jest gen. dyw. Franciszek Kamiński ps. Olsza.

Płk Leszek Giergielewicz służbę wojskową rozpoczął w 1997 roku jako żołnierz w 1. Pułku Specjalnym w Lublińcu, późniejszej Jednostce Wojskowej Komandosów (JWK). Przez lata pełnił różne funkcje w strukturach JWK, uczestnicząc w licznych misjach poza granicami kraju, m.in. w Iraku, Pakistanie i Afganistanie. W 2004 r. został ranny podczas operacji w Karbali. W 2018 r. dołączył do Dowództwa WOT.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od 10 listopada oglądane 17260 razy)
  2. Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]
    (od przedwczoraj oglądane 3507 razy)
  3. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od 09 listopada oglądane 3253 razy)
  4. Objawy raka. Jakie sygnały powinny zaniepokoić?
    (od przedwczoraj oglądane 3232 razy)
  5. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od 08 listopada oglądane 3016 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Inauguracja "Urban Lab Szczecin - Miasto dla Młodych" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niechlubna sława oficyny przy Krzywoustego 19. Śmieci, smród, szczury... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Leonard Rozenberg
Nocny policyjny pościg za pijanym kierowcą [WIDEO]
Walka z kornikiem drukarzem na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bałagan przy placu Kościuszki - magistrat ma zrobić porządek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty