IPN podpisał umowę o współpracy z 15. Lubuską Brygadą Obrony Terytorialnej

Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński i dowódca 15. LBOT płk Leszek Giergielewicz podpisali w czwartek w Szczecinie umowę o współpracy. Instytut Pamięci Narodowej i żołnierze WOT mają wspólnie organizować wydarzenia patriotyczne i szkolenia.