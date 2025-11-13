IPN podpisał umowę o współpracy z 15. Lubuską Brygadą Obrony Terytorialnej

Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński i dowódca 15. LBOT płk Leszek Giergielewicz podpisali w czwartek w Szczecinie umowę o współpracy. Instytut Pamięci Narodowej i żołnierze WOT mają wspólnie organizować wydarzenia patriotyczne i szkolenia.
Główna siedziba 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej znajduje się w Skwierzynie, a północna cześć woj. lubuskiego objęta jest działaniami szczecińskiego IPN, więc podjęto inicjatywę sformalizowania współpracy. Umowę podpisano w czwartek w Szczecinie.
Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński tłumaczył, że umowy te wynikają z ogólnego porozumienia podpisanego między dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej a prezesem IPN, które dotyczy propagowania postaw patriotycznych i przygotowania proobronnego pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.
- Wojsko jest nośnikiem wartości patriotycznych. Uważamy, że możemy połączyć siły – podkreślił.
Męciński zapowiedział organizowanie spacerów historycznych i zajęć edukacyjnych dla żołnierzy WOT dotyczących najnowszej historii Polski.
Dowódca 15. LBOT płk Leszek Giergielewicz przypomniał, że w październiku b. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył dowódcy mu decyzję potwierdzającą, iż ta formacja przejmuje tradycję Batalionów Chłopskich.
- To nie jest tylko pismo, to jest również nasze zobowiązanie. Chcemy, żeby w woj. lubuskim te tradycje były rozwijane – powiedział płk Giergielewicz.
Podkreślił, że 15. LBOT zwróciła się już do IPN w Szczecinie z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu śladów historii Batalionów Chłopskich na terenie woj. lubuskiego.
- Postaramy się pomóc w odnalezieniu grobów żołnierzy BCh, by 15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej mogła objąć te miejsca opieką – potwierdził Męciński.
Dyrektor zapowiedział, że wiosną 2026 r. w Międzyrzeczu planowana jest uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego Obwód Wojskowy "Maria", czyli żołnierzy, którzy od 1945 r. walczyli z narzuconą komunistycznej władzą.
Prezes szczecińskiego oddziału IPN zwrócił też uwagę, że wojsko, w tym WOT, organizuje szkolenia dla urzędników, np. kursy samoobrony.
- W najbliższym czasie zaplanowane jest szkolenie nt. obrony przy ataku dronów – przekazał Męciński.
Sygnatariusze porozumienia zaznaczyli, że przedsięwzięcia IPN i 15. LBOT mogą organizowane wspólnie z 14. Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej, z którą Instytut Pamięci Narodowej nawiązał formalną współpracę już w styczniu 2024 r.
15. LBOT powstała w 2024 r., dopełniając proces formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Docelowo dowództwo ma mieć siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim. W skład Brygady wchodzą dwa bataliony lekkiej piechoty zlokalizowane w Skwierzynie oraz Krośnie Odrzańskim. Od 8 października 2025 r. patronem Brygady jest gen. dyw. Franciszek Kamiński ps. Olsza.
Płk Leszek Giergielewicz służbę wojskową rozpoczął w 1997 roku jako żołnierz w 1. Pułku Specjalnym w Lublińcu, późniejszej Jednostce Wojskowej Komandosów (JWK). Przez lata pełnił różne funkcje w strukturach JWK, uczestnicząc w licznych misjach poza granicami kraju, m.in. w Iraku, Pakistanie i Afganistanie. W 2004 r. został ranny podczas operacji w Karbali. W 2018 r. dołączył do Dowództwa WOT.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
