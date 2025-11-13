Świnoujście. Zatonął kuter porzucony w Basenie Północnym

Kuter o nazwie Kehrwieder należał do obywatela Niemiec i od dłuższego czasu był problemem dla zarządcy portu. źródło: UM Świnoujście.

Zatonął kuter porzucony w Świnoujściu. Do zdarzenia doszło w nocy, około godz. 3. w Basenie Północnym przy nabrzeżu nr 1.

Jednostka oparła się o dno portowego basenu i jest częściowo zatopiona.



- Jest wokół wraku rozłożona zapora olejowa, która ma chronić wody basenu portowego przed zanieczyszczeniem. W piątek mają pojawić się na miejscu przedstawiciele firmy dźwigowej, którzy mają zaproponować sposób wydobycia tej jednostki - poinformował Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.



Kuter o nazwie Kehrwieder należał do obywatela Niemiec i od dłuższego czasu był problemem dla zarządcy portu.



Po wygaśnięciu umowy rezydenckiej właściciel nie odpowiadał na telefony ani pisma dotyczące uregulowania należności i usunięcia kutra. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.



Edycja tekstu: Jacek Rujna