Leszek Herman

Świnoujście. Zatonął kuter porzucony w Basenie Północnym

Kamila Kozioł

Kuter o nazwie Kehrwieder należał do obywatela Niemiec i od dłuższego czasu był problemem dla zarządcy portu. źródło: UM Świnoujście.
Zatonął kuter porzucony w Świnoujściu. Do zdarzenia doszło w nocy, około godz. 3. w Basenie Północnym przy nabrzeżu nr 1.
Jednostka oparła się o dno portowego basenu i jest częściowo zatopiona.

- Jest wokół wraku rozłożona zapora olejowa, która ma chronić wody basenu portowego przed zanieczyszczeniem. W piątek mają pojawić się na miejscu przedstawiciele firmy dźwigowej, którzy mają zaproponować sposób wydobycia tej jednostki - poinformował Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.

Kuter o nazwie Kehrwieder należał do obywatela Niemiec i od dłuższego czasu był problemem dla zarządcy portu.

Po wygaśnięciu umowy rezydenckiej właściciel nie odpowiadał na telefony ani pisma dotyczące uregulowania należności i usunięcia kutra. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
