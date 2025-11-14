Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Światowy Dzień Cukrzycy. "Wielu nie wie, że choruje..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Światowy Dzień Cukrzycy - szczecinianie w poradni diabetologicznej Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Broniewskiego mogli bezpłatnie zmierzyć poziom cukru w swojej krwi, zmierzyć ciśnienie i skorzystać z porad dietetyków i podologa.
Żeby pacjent mógł dobrze leczyć cukrzycę, musi przede wszystkim o niej wiedzieć.

- My mamy około 3 milionów chorych na cukrzycę, z tego milion na pewno jeszcze nie wie, że choruje. Widzieliśmy pacjentów, którzy mają wyższy kwas moczowy, albo mają wyższe wartości poziomu cukru na czczo, więc od razu ich kierujemy do lekarza – mówi jedna z pomysłodawczyń akcji, pielęgniarka Teresa Czerwińska.

Z okazji skorzystali zarówno diabetycy, jak i osoby zdrowe. Dla wszystkich najważniejsze jest to, aby zdrowo żyć.

- Dobrze, tylko trochę za dużo kwasu moczowego. Dietę będę musiała stosować. - Ukucie szpilką jest chyba mniejsze niż ukucie komara. Muszę zwiększyć swoją dbałość o kwestie związane z ruchem. - Trzeba się dużo ruszać, kontrolować, być na bieżąco, edukować... Do lekarza się chodzi raz na 7 miesięcy, raz na 6. Częściej się nie da po prostu. Większość to jest samokontrola i edukacja. - Uważać, że zawsze trzeba, więc wizyty u lekarza coraz częstsze. Takie akcje są wskazane - mówili.

W Polsce na cukrzycę choruje około 3 miliony osób, z czego znaczna część nie zdaje sobie sprawy z choroby, bo nie została jeszcze zdiagnozowana. Szacuje się, że na świecie cierpi na nią ponad 440 milionów osób.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

