Ostatni ślad po średniowiecznym kościele. Zabytkowy kielich można oglądać w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

XVII-wieczny kielich trafił do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. To jeden z nielicznych śladów po nieistniejącym już średniowiecznym kościele.
XVII-wieczny kielich pochodzi z kościoła Św. Ducha, czyli jednej z czterech średniowiecznych świątyni znajdujących się w obrębie murów Kołobrzegu. Jak wskazuje dr Robert Dziemba z Muzeum Oręża Polskiego, w obecnej architekturze miasta nie ma po nim żadnego śladu.
- Skrzyżowanie ulicy Budowlanej, Mariackiej, kompleks Świętego Ducha, bo tam był również szpital... Najstarszy potwierdzony kościół w źródłach w Kołobrzegu, rok 1282 - powiedział.
Po wyburzeniu kościoła kielich trafił do parafii w pobliskim Korzystnie. Po II wojnie zniknął, a odnalazł się w Gnieźnie. Odkrycia dokonał ojciec Łukasz Waszkielis, franciszkanin i historyk sztuki.
- Odkrycie było kwestią pamięci daty na tym kielichu, która była dosyć specyficzna, która doprowadziła do artykułu poświęconego naszemu kościołowi w Kołobrzegu - wyjaśnił.
Eksponat można oglądać w Pałacu Braunschweigów przy ulicy Armii Krajowej.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
