300 tys. złotych na świąteczne iluminacje w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W tym roku Szczecin przeznaczy prawie 300 tysięcy złotych na świąteczne iluminacje. Pierwsze z nich już można zobaczyć na pl. Żołnierza Polskiego, wzdłuż dawnej "alei Kwiatowej".

Są to kurtyny świetlne, które upiększą również plac Adamowicza. – Kolejne iluminacje pojawią się do początku grudnia.



- Będą to: 10-metrowa choinka na Rynku Siennym, a także bombka i anioł w alei Kwiatowej. Pomiędzy pl. Lotników a urzędem miasta po zmroku zaświecą zawieszone na słupach "rogi obfitości" i odwrócone kwiaty – wyliczał rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Kacper Reszczyński.



W zeszłym roku świąteczne dekoracje kosztowały miasto prawie ćwierć miliona złotych.



Dla porównania, Kołobrzeg w tym roku wyda na ten cel 1,5 miliona złotych, a Świnoujście około 80 tysięcy.



Edycja tekstu: Jacek Rujna