Pijany wywołał konflikt z policjantami. Rozważa sprawę w areszcie

Region Elżbieta Bielecka

Fot. www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)
Fot. www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)
Wyzywał policjantów i zaatakował ich - teraz ma karę więzienia w zawieszeniu i dozór kuratora. 28-latek był nietrzeźwy, zaczął się agresywnie zachowywać podczas rozmowy z funkcjonariuszami.
Policjanci z Drawska Pomorskiego zostali skierowani na interwencję - dostali informację, że na drodze stoi pozostawiony bus, a w pojeździe znajduje się mężczyzna pod wpływem alkoholu.

Kiedy przyjechali na miejsce nietrzeźwy 28-latek siedział na miejscu pasażera. W rozmowie z funkcjonariuszami początkowo zachowywał się spokojnie, w jej trakcie stał się jednak agresywny. Znieważył policjantów i zaatakował ich.

Ci zatrzymali go i przewieźli do policyjnego aresztu.

Sąd w trybie przyspieszonym zdecydował o karze pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. 28-latek otrzymał też dozór kuratora i ma obowiązek zadośćuczynienia policjantom.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

