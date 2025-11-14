Pijany wywołał konflikt z policjantami. Rozważa sprawę w areszcie

Wyzywał policjantów i zaatakował ich - teraz ma karę więzienia w zawieszeniu i dozór kuratora. 28-latek był nietrzeźwy, zaczął się agresywnie zachowywać podczas rozmowy z funkcjonariuszami.

Policjanci z Drawska Pomorskiego zostali skierowani na interwencję - dostali informację, że na drodze stoi pozostawiony bus, a w pojeździe znajduje się mężczyzna pod wpływem alkoholu.





Kiedy przyjechali na miejsce nietrzeźwy 28-latek siedział na miejscu pasażera. W rozmowie z funkcjonariuszami początkowo zachowywał się spokojnie, w jej trakcie stał się jednak agresywny. Znieważył policjantów i zaatakował ich.Ci zatrzymali go i przewieźli do policyjnego aresztu.Sąd w trybie przyspieszonym zdecydował o karze pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. 28-latek otrzymał też dozór kuratora i ma obowiązek zadośćuczynienia policjantom.