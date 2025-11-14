Pierwsze turbiny z polskimi gondolami na morskiej farmie wiatrowej Grupy Orlen [ZDJĘCIA]

Baltic Power to wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power. Farma znajduje się 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby i zajmuje powierzchnię 130 km². źródło: www.orlen.pl Baltic Power to wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power. Farma znajduje się 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby i zajmuje powierzchnię 130 km². źródło: www.orlen.pl Baltic Power to wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power. Farma znajduje się 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby i zajmuje powierzchnię 130 km². źródło: www.orlen.pl

Pierwsze gondole morskich turbin wiatrowych ze Szczecina zostały zainstalowane na farmie wiatrowej Baltic Power.

Łącznie zainstalowanych zostanie 76 turbin; część gondoli pochodzić będzie właśnie ze szczecińskiej fabryki.



- Po lipcowych instalacjach pierwszych turbin wiatrowych na morzu, blisko Dnia Niepodległości, wykonaliśmy kolejny bardzo dla nas ważny krok projektu, bo to na farmie zostały zainstalowane pierwsze gondole, które zostały wyprodukowane w Szczecinie w zakładzie Vestas - tłumaczy kierownik do spraw relacji i komunikacji Baltic Power, Krzysztof Bukowski.



Pierwsze megawatogodziny energii mają popłynąć z farmy w przyszłym roku.



- Przygotowujemy się do rozpoczęcia kampanii instalacji kabli wewnętrznych i kabli eksportowych, czyli ostatniego elementu, który pozwoli nam połączyć infrastrukturę lądową z infrastrukturą morską. Część lądowa jest praktycznie na ukończeniu - zaznaczył Bukowski.



Baltic Power to wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power. Farma znajduje się 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby i zajmuje powierzchnię 130 km².



