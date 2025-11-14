Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Pierwsze turbiny z polskimi gondolami na morskiej farmie wiatrowej Grupy Orlen [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Baltic Power to wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power. Farma znajduje się 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby i zajmuje powierzchnię 130 km². źródło: www.orlen.pl
Pierwsze gondole morskich turbin wiatrowych ze Szczecina zostały zainstalowane na farmie wiatrowej Baltic Power.
Łącznie zainstalowanych zostanie 76 turbin; część gondoli pochodzić będzie właśnie ze szczecińskiej fabryki.

- Po lipcowych instalacjach pierwszych turbin wiatrowych na morzu, blisko Dnia Niepodległości, wykonaliśmy kolejny bardzo dla nas ważny krok projektu, bo to na farmie zostały zainstalowane pierwsze gondole, które zostały wyprodukowane w Szczecinie w zakładzie Vestas - tłumaczy kierownik do spraw relacji i komunikacji Baltic Power, Krzysztof Bukowski.

Pierwsze megawatogodziny energii mają popłynąć z farmy w przyszłym roku.

- Przygotowujemy się do rozpoczęcia kampanii instalacji kabli wewnętrznych i kabli eksportowych, czyli ostatniego elementu, który pozwoli nam połączyć infrastrukturę lądową z infrastrukturą morską. Część lądowa jest praktycznie na ukończeniu - zaznaczył Bukowski.

Baltic Power to wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power. Farma znajduje się 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby i zajmuje powierzchnię 130 km².

Edycja tekstu: Jacek Rujna
